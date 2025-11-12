Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza kameraya yansıdı. Feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Ülgen Camii mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza kameralara saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklette bulunan Onur Topaç ile Fahrettin Yaşin yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Onur Topaç, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Topaç'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN