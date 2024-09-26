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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaralandığı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki 03 PL 870 plakalı otomobil ile Fatma O. idaresindeki 02 AEZ 479 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü Fatma O. ile yolcu olarak bulunan Ali O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastane kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil Hastane Gölbaşı trafik Kaza

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