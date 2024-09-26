Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde Mustafa K. idaresindeki 03 PL 870 plakalı otomobil ile Fatma O. idaresindeki 02 AEZ 479 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü Fatma O. ile yolcu olarak bulunan Ali O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastane kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN