Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Mahir Ç. yaralandı, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahir Ç., idaresindeki 02 ADD 443 plakalı motosikletle 68 HR 298 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı eski Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahir Ç., yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan motosikletle otomobil trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

