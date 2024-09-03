Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı otogar girişinde Onur G. idaresindeki 27 ARK 097 plakalı motosiklet ile Nazmi Y. idaresindeki 02 EF 197 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklette bulunan sürücü Onur G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN