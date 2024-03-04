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Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

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Adıyaman'da Enes K. idaresindeki otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu G.U. isimli kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Enes K. idaresindeki 03 L 1795 plakalı Ford marka otomobil ile Faruk G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan G.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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