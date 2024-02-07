Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Fatih T., idaresindeki 02 AEF 740 plakalı motosiklet ile Büşra Nu G., idaresindeki 06 CGF 437 plakalı Skoda marka otomobil, Adıyaman Adliyesi karşısında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Fatih T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN