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Adıyaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü S.B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışma sonucu 1 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde B.K., idaresindeki 02 AAV 368 plakalı minibüs sürücüsü ile S.B idaresindeki 34 BSC 457 plakalı otomobil sürücüsü Zafer caddesinin kesişmesinde çarpıştı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü S.B yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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