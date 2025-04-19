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Adıyaman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

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Adıyaman'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Adıyaman'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaaddin G. yönetimindeki 35 KE 6116 plakalı otomobil ile Bedirhan A. idaresindeki 27 ARC 504 plakalı kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Gökhan Ö. ve Muhammed M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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