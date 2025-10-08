Adıyaman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Bugün Adıyaman'da meydana gelen kazada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberde belirtilmiştir.
Bugün saat 13.20'de Adıyaman mahreçli servis edilen "Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı" başlıklı haberimizde AW554539_01 kodlu kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa