Haberler

Adıyaman'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Adıyaman'da meydana gelen kazada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberde belirtilmiştir.

Bugün saat 13.20'de Adıyaman mahreçli servis edilen "Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı" başlıklı haberimizde AW554539_01 kodlu kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! İfadeleri ve kan örnekleri alınıyor

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.