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Adıyaman'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden S.K. idaresindeki 33 ANH 234 plakalı otomobil ile E.Z.D. idaresindeki elektrikli bisiklet, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada E.Z.D. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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