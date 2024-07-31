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Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 2 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ufuk Cerenli idaresindeki 78 AAJ 331 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Tuğba Esener idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün sağa dönüş yapmak istediği esnada çarpıştı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü Tuğba Esener ile yolcu olarak bulunan Gülcihan Aydoğan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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