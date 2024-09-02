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Adıyaman'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 612 plakalı otomobille elektrikli bisiklet Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Ayşe D. (20) ve Gülcan K. (18), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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