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Adıyaman'da otomobil ile beton mikseri çarpışması: 1 kişi hafif yaralandı

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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile beton mikseri çarpıştı, kazada 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye gitmek istemedi.

Adıyaman'da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Adıyaman Merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kahta istikametinden Altınşehir istikametine gitmekte olan Fatma Zehra A., idaresindeki 02 ABZ 705 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 46 LY 075 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Fatma Zehra A., idaresindeki otomobil ters yöne döndü. Kazada sürücü Fatma Zehra A., hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatma Zehra A'ya müdahale edildi. Sağlık durumu iyi olan yaralı sürücü hastaneye gitmek istemedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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