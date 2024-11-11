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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Kahta ilçesinde gerçekleşen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışma sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mert B. idaresindeki 61 AL 028 plakalı otomobil ile Harun Ç. idaresindeki 23 BT 228 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Hastane Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan Harun Ç., Nuri Ç., Ramazan B., Mert B., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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