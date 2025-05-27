Adıyaman'da Otomobil Çarpışması, 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Çarpışması, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan Tokat Konteyner Kent önünde Ali Burak E. idaresindeki 02 ABR 919 plakalı otomobil ile Ali Bilgili idaresindeki 02 AEC 535 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada sürücü Ali B. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Anne sütüne ticari yasak! Bakanlık düğmeye bastı

Bakanlığı harekete geçiren ihbar! Satışı resmen yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü: Bence bilerek yapıyor
77 yaşındaki adam kameralı gözlük ile sokaktaki kadınları kayda aldı

77 yaşındaki adamdan akılalmaz sapıklık! Yakayı böyle ele verdi
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.