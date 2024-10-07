Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu Tecirli Köyü kavşağında Furkan Konak idaresindeki 44 AJ 050 plakalı otomobil ile Güney Yılmaz idaresindeki 02 EF 496 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada araçlardan birinde bulunan Fatma Yılmaz yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN