Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K., idaresindeki 02 ADA 706 plakalı otomobil ile F.A., idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobille Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden F.A., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN