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Adıyaman'da Otomobil Bariyerlere Çarparak Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bariyerlere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kadir G. idaresindeki 23 AES 648 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya Karayolu 5. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü Kadir G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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