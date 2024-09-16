Adıyaman'da Otomobil Bariyerlere Çarparak Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kadir G. idaresindeki 23 AES 648 plakalı otomobil, Gölbaşı- Malatya Karayolu 5. kilometrede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp su kanalına düştü. Meydana gelen kazada sürücü Kadir G. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN