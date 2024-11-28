Adıyaman'da Otomobil Bariyere Çarptı, 2 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta-Siverek Karayolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta- Siverek Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D (29) yönetimindeki 02 AEV 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada E.D., ile araçta bulunan H.Y (29) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN