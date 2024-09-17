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Adıyaman'da Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

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Adıyaman'da 22 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarına çarpıp yıktıktan sonra durabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sümerevler Mahallesi 1719 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Melih Doğan (22) idaresindeki 44 NA 433 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden dolayı bahçe duvarına çarptı. Otomobil bahçe duvarını yıktıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Melih Doğan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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