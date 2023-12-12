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Adıyaman'da Otomobil Alev Aldı

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Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı. Yangın, elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Araç sürücüsü ve trafik polisleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise alevleri söndürdü ve aracın elektrik akımını kesti.

Adıyaman'da seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed K., idaresindeki 02 DF 846 plakalı otomobil, Saat Kulesi Kavşağı yakınlarında alev aldı. Elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangını fark eden araç sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek alevlere müdahale etti. Durumu fark eden trafik polisleri de itfaiye ekiplerine bilgi vererek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise aracın akü başlıklarını sökerek elektrik akımını kesti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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