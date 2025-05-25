Adıyaman'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selvinaz K., idaresindeki 06 EYZ 56 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 60 BD 051 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman- Besni Karayolu Terbizek Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Selvinaz K., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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