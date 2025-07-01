Adıyaman'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Saman Balyalarına Sıçradı

Adıyaman'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Saman Balyalarına Sıçradı
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Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyü'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki saman balyalarına sıçradı. Yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Adıyaman'da, otluk alanda çıkan yangın saman balyalarına sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven Köyünde otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın civarda bulunan saman balyalarına sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok saman balyası yanarak kül oldu.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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