Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın bahçelere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman'da, otluk alanda çıkan yangını bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi Sitilce Mevkiinde kuru ot yangını meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN