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Adıyaman'da Otluk Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'da meydana gelen kuru ot yangını ormanlık alana sıçradı ve evlere ile meyve bahçelerine zarar verdi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da otluk alandan ormanlık alana sıçrayan, evlere ve meyve bahçelerine zarar veren yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmethoca ve Kayaönü köylerinin bulunduğu kırsal bölgede kuru ot yangını meydana gelmiş ve yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Arazi şartlarının dağlık ve engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanmış ve ekipler yangını söndürmek için yoğun çalışma içerisine girmişti. Meyve bahçeleri ve civarda bulunan bazı evlerin de zarar gördüğü yangın, ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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