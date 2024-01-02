Adıyaman'da Ortadan Ev Eşyası Çalan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, orta hasarlı bir binadan ev eşyaları çalan şahıs polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet S., isimli şahıs iddialara göre Mehmet Akif Mahallesi 504 Sokak içerisinde bulunan orta hasarlı bir binadan ev eşyası çaldığı sırada polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet S., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN