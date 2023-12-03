Adıyaman'da, orta hasarlı bir binanın bahçe kapısı çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26110 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı orta hasarlı binanın bahçe kapısı kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra durumu fark eden bina sakinleri olaya tepki gösterdi. Bina sakinleri aynı zamanda son zamanlarda Adıyaman'da hırsızlık olaylarında artışın yaşandığını ve bu durumdan dolayı bir çok vatandaşın mağdur olduğunu dile getirdiler. - ADIYAMAN