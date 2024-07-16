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Adıyaman'da Orman Yangını: Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı bağ evlerine de sıçrayan yangını söndürmek için çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı bağ evlerine de sıçrayan yangını söndürmek için çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri yakınlarındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre, ilk etapta otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alan ile bağ ve bahçelik alana sıçradı. Bazı bağ evlerine de sıçrayan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yayılan yangını söndürmek için ekipler ve köylüler yoğun çaba sarf ediyor. Jandarma ekipleri ise yangın nedeniyle alevlerin ortasında kalan bazı bağ evlerinde kimsenin olup olmadığını kontrol etti.

Yangına müdahale çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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