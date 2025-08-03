Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen orman yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde nedeni henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı orman yangını çıktı. Yangına ilk müdahale, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı.

Gölbaşı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, bölgedeki vatandaşlar muhtemel yeni yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN