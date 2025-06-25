Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu

Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu
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Adıyaman merkezdeki Karadağ Ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla yangın söndürme ekipleri hızlıca müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Adıyaman'da meydana gelen orman yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez da Karadağ Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Örtü yangını şeklinde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlara da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak daha fazla alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında bazı ağaçların zarar gördüğü belirtilirken, soğutma çalışmaları da titizlikle sürdürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin arttığı bu dönemde vatandaşları dikkatli olmaları ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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