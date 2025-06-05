Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu
Adıyaman merkezde bulunan Karadağ Ormanlık alanında meydana gelen yangına itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karadağ Ormanlık alan içerisinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan örtü yangınından dolayı olay yerine itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa