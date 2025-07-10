Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı

Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı
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Adıyaman merkez Eğriçay Parkı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda yaralanan veya ölen olmadı, ancak birçok ağaç zarar gördü.

Adıyaman'da ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkı yakınlarında yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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