Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı

Adıyaman'da ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eğriçay Parkı yakınlarında yer alan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN