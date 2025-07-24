Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adıyaman merkezdeki Albet Köyü yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ağaçlar zarar gördü ancak ölü veya yaralı yok.
Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Albet Köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa