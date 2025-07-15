Adıyaman'da Orman Yangını: 200 Dönüm Alan Yandı

Adıyaman'da Orman Yangını: 200 Dönüm Alan Yandı
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Adıyaman'ın Akçalı Köyü yakınlarında çıkan orman yangınına helikopterle müdahale edildi. Yangında 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da meydana gelen orman yangınına helikopterle müdahale edildi. Meydana gelen yangında 200 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı Köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma personeli ve köylüler müdahale etti. Yangın arazi şartlarının zor olması ve rüzgardan dolayı yangına müdahale zorlaştı. Gittikçe yayılan yangın için olay yerine helikopter desteği istendi. Kısa sürede olay yerine gelen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı bir helikopter Akçalı Barajından su alarak alevlerin üzerine boşalttı. Dakikalarca süren söndürme çalışmalarında 200 dönümlük alan yandı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken çok sayıda meşe ve çam ağacının zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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