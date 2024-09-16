Adıyaman'da Okul Servislerine Denetim Yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Besni ilçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, öğrenci güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde servis araçları incelendi. Evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücüler uyarıldı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN