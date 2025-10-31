Haberler

Adıyaman'da Okul Servisi Kazası: 7 Yaralı

Adıyaman'da Okul Servisi Kazası: 7 Yaralı
Güncelleme:
Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, merkez Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik Okulu yakınlarında meydana geldi. M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servisi ile Muhammed Emrah G. idaresindeki 38 GV 204 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada servisteki öğrencilerden Asap Yunus Ç., Hamza K., Nursena D., Azra G., Fatmanur Y. ile otomobil sürücüsü Muhammet Emrah G. ve yanındaki Halil İbrahim Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
