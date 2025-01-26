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Adıyaman'da Okul Servisi ile Klima Çalan İki Kişi Tutuklandı

Adıyaman'da Okul Servisi ile Klima Çalan İki Kişi Tutuklandı
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Adıyaman'da okul servisiyle gelerek konteyner kentte klima çalan iki şahıs tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından yakalanan M.M. ve H.G., adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da okul servisi ile gelerek konteyner kentte klima çaldığı belirlenen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli mevkide bulunan K-13 Konteynere çalıştıkları firmaya ait okul servisi ile gelen M.M. ve H.G., bir konteynerin klimalarını sökerek çalmış ve şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan her 2 şahıs sevk edildikleri Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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