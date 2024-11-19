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Adıyaman'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Adıyaman'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, okulların çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak 214 polis memuruyla 184 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kimlik kontrolü yapılan 1,266 şüpheli arasında 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince okulların çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde 214 polis memurunun katılımıyla toplam 184 okul çevresinde denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde bin 266 şüpheli şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında 156 araç incelenirken 92 iş yeri, 26 internet kafe ve 82 servis aracına bakıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken eksik evrakı bulunan 1 sürücüye ise bin 506 TL para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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