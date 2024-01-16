Adıyaman'da Narkotik Operasyonunda 18 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 18 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 gün içerisinde 7,25 gram metamfetamin maddesi, 78,06 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,70 gram mariuana maddesi,38 adet sentetik ecza hap, 15,72 gr esrar maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 18 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN