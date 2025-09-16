Adıyaman'da Mutfak Tüpü Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen mutfak tüpü yangınında gazdan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü'nde Fevzi Kılavuz'a ait evde meydana gelen gaz sızıntısı, yangına yol açtı. Mutfak tüpünden sızan gazın alev alması sonucu çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sırasında tüp gazdan etkilenen Meryem Kılavuz isimli vatandaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN