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Adıyaman'da Motosikletli, Kontrolden Çıkan Otomobilden Kıl Payı Kurtuldu

Adıyaman'da Motosikletli, Kontrolden Çıkan Otomobilden Kıl Payı Kurtuldu
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Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü, kavşakta kontrolden çıkan bir otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Olay anı kameraya yansıdı ve sürücünün şaşkın bakışları dikkat çekti.

Adıyaman'da seyir halindeki motosikletlinin; kontrolden çıkıp kavşağa hızla giren otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayalık Mahallesi 2471 Sokak ile 3.Çevre yolunun kesiştiği kavşakta bir motosiklet dönüş yaptı. Motosikletin dönüşü tamamlamasının hemen ardından, kontrolden çıkıp kendi etrafında daireler çizerek hızla gelen otomobil kavşağa girdi. Yaşanan olay ve motosiklet sürücüsünün çarpışmaktan kıl payı kurtulması kameralara yansıdı. Ölümden şans eseri kurtulduğunu fark eden sürücünün şaşkın bakışları da kameraya yansıdı. Kontrolden çıkan otomobil ise her hangi bir yere çarpmadan cadde ortasında durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası her iki sürücü daha sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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