Adıyaman'da Motosikletle Koltuk Taşıyan Sürücüye Ceza

Adıyaman'da, motosikletle trafikte koltuk taşıyan yabancı uyruklu sürücüye polis tarafından ceza kesildi. Sürücünün tehlikeli hareketleri vatandaşlar tarafından görüntülenmişti.

Adıyaman'da, motosikletle trafikte koltuk taşıyan yabancı uyruklu sürücüye polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce akşam saatlerinde Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi'nde motosikletle koltuk taşıyan ismi öğrenilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, koltukla trafikte ilerleyerek hem kendi hayatını hem de trafikte ilerleyen diğer sürücülerin hayatını riske atmıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen motosikletin medyada yer alması sonrası Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Koltuk taşıyan sürücüye trafik kurullarına uymamaktan cezai işlem uyguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
