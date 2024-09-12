Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammet K., idaresindeki 02 ADN 720 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı yakınlarında yola aniden çıkan Mete Doruk A'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammet K., motosiklette bulunan Emrullah A., ve yaya Mete Doruk A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN