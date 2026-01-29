Haberler

Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Güncelleme:
Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö'ye motosiklet çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü kaçarken, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, motosikletin çarptığı küçük çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Ömer Ö'ye yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
