Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö'ye motosiklet çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü kaçarken, çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Ömer Ö'ye, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir motosiklet çarptı. Kazanın şiddetiyle Ömer Ö'ye yaralanırken motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa