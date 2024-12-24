Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
Adıyaman'da, ehliyetsiz sürücü tarafından kullanılan motosikletin yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya Sevgi Taş ve motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Furkan K. idaresindeki 02 ABH 025 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevgi Taş'a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Sevgi Taş ile motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN