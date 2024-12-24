Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
ABD'de tüm uçuşlar askıya alındı
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat

Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, ehliyetsiz sürücü tarafından kullanılan motosikletin yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına çarpması sonucu meydana gelen kazada, yaya Sevgi Taş ve motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Furkan K. idaresindeki 02 ABH 025 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yaya geçidinden geçmeye çalışan Sevgi Taş'a çarptı. Meydana gelen kazada yaya Sevgi Taş ile motosiklet sürücüsü Furkan K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
img

Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 17. bölüm full HD tek parça izleme linki 24 Aralık Salı! BUSKİ Bursa su kesintisi! 24-25 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 18. bölüm fragmanı izleme link var mı? Salı hangi diziler var? 24 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Bir Gece Masalı canlı izle! 24 Aralık Salı Bir Gece Masalı 17. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Aralık günün maçları nereden izlenir? Suriye'de Noel resmi tatil mi? 25 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Oğlak, Balık burcu yorumu! 25 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ABD uçuşlar neden durdu, uçuşlar ne zaman başlayacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.