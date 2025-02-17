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Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ö., yönetimindeki 27 AHK 997 plakalı motosiklet Besni ilçesi Yukarısarhan Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Elif P'ye çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Ö., ile yaya Elif P., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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