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Adıyaman'da Motosiklet Yarışı Yapan İki Kişiye Ceza

Adıyaman'da Motosiklet Yarışı Yapan İki Kişiye Ceza
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Adıyaman'da motosikletle yarış yapan iki kişi, sosyal medyada paylaşım sonrası polis ekiplerince yakalanarak 35 bin 153 TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da, motosikletle yarış yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde motosikletle yarış yapan M.C. ve A.Ş'nin yarış yaptıkları ana ait videoların sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hareket geçti. Motosikletleriyle beraber yakalanan her iki şahsın motosikleti trafikten men edilirken her bir şahsa 35 bin 153 TL ise Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden para cezası uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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