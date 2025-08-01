Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle 2666 Sokak içerisinde Muhammed Orçun B. idaresindeki 02 ADP 077 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 CPM 098 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Orçun B. ile motosiklette bulunan Muhammed Fatih B. yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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