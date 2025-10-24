Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Baran E., idaresindeki 63 ACF 085 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 51 ES 295 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mert Ali D., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN