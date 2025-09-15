Haberler

Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre S. (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. ile motosiklette bulunan Azra Karin S. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
