Adıyaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre S. (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Caddesi'nde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre S. ile motosiklette bulunan Azra Karin S. (16) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN